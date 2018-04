A Verona celebrato il 25 Aprile. E durante il corteo le urla: "Fuori i fascisti"

Si sono svolte come da programma le celebrazioni per il 25 Aprile a Verona. Il sindaco della città Federico Sboarina era atteso ed ha partecipato ai primi due appuntamenti, la Santa Messa delle 9.30 e l'alzabandiera al monumento di Vittorio Emanuele intorno alle 10.15. Si è formato poi un corteo che ha raggiunto piazza Viviani e la mattinata si è conclusa intorno alle 11.15 con la cerimonia ufficiale in Gran Guardia, di nuovo in piazza Bra.

Unico piccolo fuori programma la frase urlata da alcuni partecipanti: "Fuori i fascisti dal corteo". Frase scandita per tutto il corteo. "I fascisti devono stare lontani dal 25 Aprile - hanno dichiarato i manifestanti - Forse per questo che Sboarina poco dopo ha lasciato il corteo".