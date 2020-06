Coronavirus: zero morti a Verona e un solo nuovo caso, in picchiata gli attuali positivi

Secondo i dati forniti nell'ultimo bollettino della Regione Veneto e aggiornati alle ore 8 di oggi, venerdì 12 giugno, non si registrano rispetto a ieri sera variazioni nel numero complessivo dei cai totali di tampone positivo al virus Sars-CoV-2, pari sempre a 19.199. Si contano però 1 nuovo caso a Venezia e un altro a Verona (dove si passa da 5.108 di ieri a 5.109 di oggi) che vengono tuttavia "annullati" nel computo totale regionale dai due casi sottratti a Vicenza e Rovigo (i casi sottratti si riferiscono solitamente a quelli dubbi che vengono inizialmente conteggiati dalla Regione come "positivi" e poi scorporati in un secondo momento come avvenuto oggi).

Aggiornamento casi e ricoveri 12.06 ore 8

Per quanto riguarda il numero dei casi attualmente positivi, in tutta la regione il dato è calato da quota 908 a 849 (-59), mentre per quel che riguarda la sola provincia di Verona i casi attualmente positivi sono 194, vale a dire 14 in meno rispetto ai 208 di ieri sera. Cresce poi di una unità in tutto il Veneto il triste computo dei morti complessivi, sia in ambito ospedaliero che extra-ospedaliero, che oggi arriva a quota 1.967 con un nuovo decesso nell'ospedale di Mestre.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, oggi sono presenti 300 pazienti in totale. Di questi 287 sono accolti nelle aree non critiche (49 persone ancora positive al virus e 238 già negativizzate), mentre le restanti 13 sono presso le terapie intensive e tutte già negativizzate al virus. Ciò significa che nell'alveo dei pazienti tuttora positivi al coronavirus Sars-CoV-2 ricoverati in ospedale si registra un calo di -3 pazienti nelle aree non critiche, mentre le terapie intensive non ospitano alcun paziente tuttora positivo. Per ciò che riguarda poi nello specifico i ricoveri negli ospedali di Verona, il dato di questa mattina riferisce di 21 persone ricoverate nelle aree non critiche, vale a dire lo stesso numero invariato rispetto a ieri sera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il bollettino della Regione Veneto con l'aggiornamento casi e ricoveri 12.06 ore 8

Allegati