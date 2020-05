Virus: tre morti e sette nuovi casi totali positivi a Verona nelle ultime 24 ore

In base all'ultimo bollettino fornito dalla Regione Veneto e con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 23 maggio, il numero dei casi totali di tampone positivo al coronavirus Sars-CoV-2 sono saliti nell'intero territorio regionale a quota 19.074 (+5). Nella sola provincia di Verona se ne registra 1 in più che si va ad aggiungere ai 6 di questa mattina per un totale di +7 casi nelle ultime 24 ore.

Aggiornamento casi e ricoveri 23.05.2020 ore 17

Il numero totale dei morti in Veneto è passato da 1.865 a 1.867 (+2), mentre per quel che riguarda la provincia scaligera i decessi sono rimasti invariati rispetto al mattino quando se n'erano registrati 3 in più rispetto alle ore 17 di ieri (542 in totale). Per quanto riguarda poi il dato dei positivi attuali al virus Sars-CoV-2, in Veneto prosegue la diminuizione con 2.705 casi registrati, vale a dire 136 in meno rispetto ai 2.841 del mattino. Nella provincia di Verona stamane i positivi attuali erano 903, mentre stasera sono ulteriormente calati a quota 865 (-38).

Per quel che concerne i ricoveri, negli ospedali per acuti di tutta la regione vi sono al momento 523 degenze, suddivise in 483 pazienti nelle aree non critiche degli ospedali (191 pazienti ancora positivi al virus e 292 già negativizzati), mentre i restanti 40 si trovano nelle terapie intensive (11 ancora positivi al virus e 29 già negativizzati). Tra i pazienti ricoverati ed attualmente positivi al coronavirus Sars-CoV-2 negli ospedali del Veneto, si registra dunque una flessione del dato, con -14 degenze nelle aree non critiche e -3 nelle terapie intensive, sempre rispetto ai dati di questa mattina alle ore 8. Nella sola provincia di Verona calano i ricoveri a quota 67 tra i pazienti ancora positivi al virus, suddivisi in 63 nelle aree non critiche (-5) e 4 nelle terapie intensive (-2) degli ospedali scaligeri.

