Coronavirus, nessun nuovo morto in provincia di Verona e solo 5 casi di tamponi positivi in più

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 8 di questa mattina, sabato 16 maggio, il numero dei casi totali di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito a quota 18.926, vale a dire di 24 unità rispetto a ieri. I casi attualmente positivi in Veneto, cioè scorporando negativizzati e deceduti, sono ad oggi 4.162, vale a dire 147 in meno rispetto ai 4.309 di ieri sera. Il numero di morti in Veneto, sia negli ospedali che in strutture extra-ospedaliere, è passato da 1.776 a 1.781, registrando quindi un incremento di 5 nuovi decessi, avvenuti tutti negli ospedali per acuti veneti e nessuno in terra veronese.

Aggiornamento casi e ricoveri 16.05 ore 8

Per quanto riguarda la provincia scaligera, il numero totale dei casi di tamponi positivi al virus è salito di 5 unità rispetto a ieri, arrivando a quota 5.002, mentre i casi attualmente positivi nella provincia di Verona sono oggi 1.509, cioè 59 in meno rispetto ai 1.568 registrati ieri sera. I negativizzati virologici in terra veronese sono saliti a quota 2.988, vale a dire 64 in più rispetto ai 2.924 di ieri sera.

Per quel che concerne i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto la situazione di oggi è la seguente: in totale si hanno 618 degenze, di queste 570 sono in area non critica (290 pazienti ancora positivi e 280 già negativizzati al virus), mentre i restanti 48 ricoveri sono nelle terapie intensive (20 pazienti ancora positivi e 28 già negativizzati al virus). Questo significa che rispetto a ieri sera, tra i pazienti ricoverati che ancora risultano positivi al coronavirus Sars-CoV-2 e che, come tali, valgono ai fini del conteggio per le linee guida nazionali, in Veneto si registra un calo di -9 ricoveri nelle aree non critiche e di -2 nelle terapie intensive. In calo anche i ricoveri nello specifico per la provincia di Verona, dove in totale troviamo 107 degenze (-4), delle quali 100 in area non critica (-3) e 7 in terapia intensiva (-1).

Scarica l'aggiornamento casi e ricoveri del 16 maggio alle ore 8

Allegati