Coronavirus a Verona: chiusura di settimana stabile, nessun nuovo caso

L'ultimo aggiornamento della settimana, quello delle 17 di oggi, 21 giugno, non aggiunge nulla a quanto mostrato nel bollettino del mattino. Dalle 8 alle 17 di oggi, non è cambiato nulla in provincia di Verona. I numeri sono gli stessi. Una lieve variazione si registra a livello regionale, ma è davvero lieve.

Rimangono dunque 83 i veronesi positivi al coronavirus e 4.466 i veronesi che non sono più positivi al virus. Se a queste due cifre si aggiungono anche i 572 deceduti, il risultato della somma è 5.121 contagiati dal virus.

A livello regionale, questo pomeriggio, si sono aggiunti due nuovi positivi al coronavirus, scoperti nel Trevigiano. Sono quindi 19.247 i tamponi positivi del Veneto dall'inizio dell'emergenza. Sono 587 i veneti attualmente positivi al virus, 2.002 i deceduti e 16.658 i negativizzati.

Nessuno scostamento tra i ricoverati. In Veneto, rimangono 225 i casi meno gravi (197 negativizzati e 28 i positivi) e 12 i pazienti Covid in terapia intensiva (11 negativizzati ed un positivo). Invariato anche il conto negli ospedali per acuti veronesi: l'unico positivo in terapia intensiva della regione si trova a Borgo Trento, mentre i positivi in aree non critiche degli ospedali sono 12: a Villafranca 3 e a Bussolengo 9.

