Coronavirus a Verona, un nuovo positivo ma restano stabili i malati

Continuano ad essere lievi gli scostamenti tra i bollettini diffusi dalla Regione Veneto per informare la popolazione sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus.

Rispetto a quello delle 8 di questa mattina, l'aggiornamento delle ore 17 mostra un contagiato in più in provincia di Verona. Salgono quindi a 5.124 i veronesi risultati positivi ai test a tampone predisposti dalla Regione. Rimangono stabili i numeri dei veronesi attualmente positivi (64) e dei deceduti per Covid-19 (572). Quindi sale di un'unità il dato dei negativizzati nel Veronese (4.488).

In Veneto, i nuovi positivi sono quattro (in totale 19.261), ma salgono solo di due unità i cittadini veneti attualmente positivi (529). I morti restano 2.006 e quindi i negativizzati salgono 16.726.

I ricoverati per Covid-19 negli ospedali per acuti del Veneto scendono da 192 a 190 (171 negativizzati e 19 positivi), mentre restano 11 i pazienti in terapia intensiva (10 negativizzati ed un positivo). L'unico positivo in terapia intensiva resta quello dell'ospedale di Borgo Trento, mentre negli altri ospedali veronesi ci sono solo 5 positivi nelle aree non critiche, 1 a Villafranca e 4 a Bussolengo).

