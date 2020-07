Covid-19, salgono ancora i contagiati in Veneto, ma non a Verona

Oggi, 19 luglio, nel Veneto sono stati scoperti altri 11 cittadini contagiati dal coronavirus che, aggiunti ai 29 comunicati questa mattina, fa 40 nuovi tamponi positivi in regione nelle ultime 24 ore. Nessun cambiamento invece in provincia di Verona.

L'aggiornamento delle 17 di oggi non contiene nessuna novità per il Veronese rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina. I tamponi positivi rimangono 5.157, i veronesi attualmente positivi sono 53, i negativizzati sono 4.522 ed i deceduti per Covid-19 sono 582.

Cambia però la situazione in regione, dove i tamponi positivi sono saliti a 19.618 (+11 rispetto a questa mattina). I veneti positivi al virus sono saliti in nove ore da 567 a 578 (+11). Invariati dunque gli altri due dati: i deceduti per Covid-19 in Veneto sono 2.050 ed i negativizzati sono 16.990.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Invariati i numeri sui ricoverati per Covid-19 in Veneto e a Verona. In tutta la regione sono 137, di cui 130 in area non critica (tra di loro i positivi sono 33), e 7 in terapia intensiva (di cui 5 positivi). I ricoverati veronesi restano 4: due a Borgo Roma (uno in terapia intensiva, l'altro in area non critica), uno a Villafranca ed uno a Peschiera del Garda in area non critica.

Allegati