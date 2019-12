Da Villafranca a San Bonifacio e Legnago, proseguono i controlli dei carabinieri

Proseguono in tutta la provincia veronese i controlli da parte dei militari dell’Arma, con un’attenzione particolare per gli esercizi commerciali e le zone rurali, al fine soprattutto di contrastare furti e presidiare ulteriormente il territorio durante il periodo delle feste. Oltre ai servizi operati nella città di Verona, così come nelle zone di Caprino Veronese e Peschiera del Garda, i carabinieri hanno svolto alcuni controlli straordinari anche a Villafranca di Verona. Qui i carabinieri riferiscono di aver compiuto ben 46 servizi di pattugliamento e di aver denunciato in stato di libertà una persona, oltre che aver sequestrato 15 grammi di cocaina. Sempre a Villafranca sarebbero poi stati controllati 180 veicoli, identificate 250 persone, di cui 46 cittadini stranieri, ma anche vi sarebbe anche una patente di guida ritirata per circolazione in stato di ebbrezza alcolica e sarebbe poi stato rilevato un incidente stradale. Infine, i militari spiegano di aver compiuto controlli all'interno di 18 esercizi pubblici.

Serrati controlli sarebbero stati compiuti anche da parte dei carabinieri di San Bonifacio, secondo quanto riferiscono i militari della locale compagnia. Nel corso di 45 servizi di pattugliamento, infatti, sarebbero state denunciate in stato di libertà 4 persone, inoltre sarebbero stati controllati 184 veicoli, identificate 314 persone di cui 103 cittadini stranieri, ritirate 2 patenti di guida per circolazione in stato di ebbrezza alcolica, rilevati 2 incidenti stradali e, infine, controllati 26 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli straordinari del territorio, anche i carabinieri di Legnago, supportati dai colleghi del 4° Battaglione CC "Mestre", riferiscono di aver denunciato in stato di libertà 6 persone, controllato 189 veicoli, identificato 321 persone di cui 65 cittadini stranieri, ma anche di aver ritirato 2 patenti di guida per circolazione in stato di ebbrezza alcolica, rilevato 3 sinistri stradali e, infine, di aver controllato 36 negozi.