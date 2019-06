Concorsi truccati, nell'indagine "Università bandita" finisce anche l'ateneo di Verona

Un'operazione che si ripromette di far luce su una serie di possibili "concorsi truccati" dentro diverse università italiane. Le indagini sono state condotte dalla procura etnea e dagli agenti della polizia che hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dal servizio per il rettore dell’Università di Catania e per nove docenti (con posizioni importanti all’interno dei dipartimenti) ritenuti dagli inquirenti, a vario titolo, responsabili dei reati di "associazione a delinquere", "corruzione" e "turbativa d’asta".

Secondo quanto riferisce CataniaToday, sono inoltre in corso 41 perquisizioni anche nei confronti di altri indagati. Nel procedimento sono complessivamente iscritti 40 professori delle Università di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

L’operazione della Digos, denominata "Università Bandita", avrebbe già consentito di accertare l’esistenza di 27 concorsi truccati: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore.