Tenta di rubare una bici elettrica, arrestato da carabiniere fuori servizio

Ieri pomeriggio, 14 dicembre, verso le 17, un carabiniere del nucleo operativo e radiomobile di Verona, dopo aver staccato dal lavoro, si è diretto verso via Albere per salutare un amico. Il militare, un appuntato scelto, lungo il tragitto ha però notato un movimento strano, accorgendosi che qualcosa non andava. Ha così scoperto un uomo che aveva forzato la catena di una bicicletta elettrica per portarsela via.

Il militare non ha avuto molto tempo per decidere, ma prontamente ha avvisato i colleghi del 112, indicando loro la posizione del malvivente. Appena attaccata la telefonata, il carabiniere ha bloccato il ladro e l'ha arrestato per furto aggravato.

L'arrestato è un 27enne veronese, nullafacente e pregiudicato. Con l'arrivo della pattuglia dell'Arma, il giovane è stato condotto in caserma in attesa della direttissima che si è svolta questa mattina. L'arresto è stato convalidato, chiesti termini a difesa e nessuna misura applicata.