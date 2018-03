Ospedale Orlandi, sì della Regione alla riorganizzazione. Bassi: "Porcata"

Dopo averlo a lungo contrastato, non si fermano neanche di fronte alla definitiva approvazione della giunta regionale del piano di riorganizzazione dell'ospedale Orlandi di Bussolengo, piano che coinvolge anche gli ospedali di Villafranca e Isola della scala. Sono il consigliere regionale bussolenghese Andrea Bassi e il Comitato per la Salvaguardia dell'ospedale Orlandi.

Nel commentare l'approvazione della giunta, Bassi non usa mezzi termini. "È una porcata", ha commentato.

La Regione - spiega Bassi - si appiglia, per spiegare lo scempio, ad una proposta perorata incredibilmente dal sindaco di Bussolengo Paola Boscaini all'interno del Comitato dei Sindaci del Distretto 4. Proposta approvata in neanche un'ora di discussione all'interno del Comitato dei Sindaci; senza dimenticare che molti di quei sindaci hanno successivamente ammesso di non averne capito la portata, tant'è che, per fare un esempio, il Comune di Pescantina ha ritrattato la sua posizione, approvando una mozione di opposto tenore in consiglio comunale. Coletto poi mente sapendo di mentire su tutta un'altra serie di questioni. Il nuovo pronto soccorso di Bussolengo potrà erogare solo una parte minoritaria di servizi rispetto a quanto accaduto fino ad oggi e sarà formalmente un pronto soccorso ma sostanzialmente un punto di primo intervento di tipo A. L'assessore dimentica poi i 16 reparti che nei prossimi mesi verranno trasferiti dell'Orlandi al Magalini di Villafranca. Al contentino dell'inserimento di un reparto di riabilitativo e di lungodegenza con annesso community hospital, invece, non crederò finché non vedrò.

Si dicono esterrefatti invece i membri del Comitato per la Salvaguardia dell'ospedale Orlandi e parlano di "disinteresse per le obiezioni motivate e le migliaia di cittadini residenti che hanno chiesto che venisse rivista la decisione del Comitato dei Sindaci". I cittadini contrari alla riorganizzazione dell'Orlandi sentono di aver esaurito le iniziative per chiedere alla Regione una marcia indietro che ormai sembra impossibile. Restano comunque intanto in attesa di una risposta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui si sono rivolti. E durante questa attesa continueranno a replicare a quanto affermato dalla Regione a sostegno di questa decisione.