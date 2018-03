Strade e buche, Bassi: "La Statale tra Verona e la Valpolicella è una gruviera"

Sulla Transpolesana sono stati abbassati i limiti di velocità per ragioni di sicurezza. La condizione del manto stradale non è ottimale, anzi, in alcuni tratti l'asfalto è talmente rovinato che non lo si può più attraversaro ai 110 chilometri orari, sarebbe un rischio per gli automobilisti. E quindi prima di riasfaltare dove è necessario, Anas ha deciso di ridurre la velocità massima consentita nei punti in cui la carreggiata è in pessime condizioni.

Ma non è migliore l'asfalto di un'altra strada veronese sempre di competenza dell'Anas, vale a dire quel tratto della Statale 12 che da Verona porta alla Valpolicella. In questo caso però pare che Anas abbia già finanziato e programmato l'asfaltatura. Una buona notizia per il consigliere regionale Andrea Bassi, che per quel tratto di strada si è sempre battuto e aveva chiesto un impegno anche ai nuovi parlamentari veronesi.