Auto sospetta sperona i carabinieri: due feriti, banditi in fuga e ricerche in corso

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, la scorsa notte a Sommacampagna, un equipaggio della radiomobile di Villafranca di Verona avrebbe intercettato in via Dossobuono, un'autovettura Audi S4, già segnalata quale veicolo in possesso a presunti autori di un precedente tentato furto in abitazione. I carabinieri riferiscono che mentre si sarebbero avvicinati per procedere al controllo, il conducente dell'Audi avrebbe speronato l’autoradio, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

A quel punto, il guidatore dell'Audi avrebbe continuato nella propria azione, sino a collidere contro un muro di cinta attiguo alla sede stradale, sebbene un militare dell'Arma fosse riuscito ad aprire la portiera del lato passeggero ed entrare parzialmente nel veicolo, intimando allo sconosciuto di arrestare la marcia.

In seguito, secondo quanto riportato dai carabinieri, il soggetto sarebbe uscito dal veicolo e si sarebbe dato alla fuga a piedi lungo i campi limitrofi. L'Audi S4, a seguito di accertamenti, sarebbe risultata rubata a Milano e all’interno i carabinieri spiegano di aver trovati arnesi da scasso. I militari intervenuti hanno subìto lievi lesioni, ricorrendo a cure mediche presso l’ospedale di Villafranca di Verona e ne avranno per dieci giorni. Le ricerche del malvivente sono sino ad ora state infruttuose.

