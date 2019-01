Arrestato dalla polizia per spaccio di droga: sequestrati hashish e 4mila euro

A finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato un 32enne di nazionalità marocchina, arrestato dai poliziotti in Borgo Roma. Circa 15 grammi di cocaina, 13 grammi di hashish e quasi 4000 euro in contanti: è questo il materiale sequestrato lo scorso 10 gennaio dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Nella tarda serata di giovedì, poco prima di mezzanotte, L. A. è stato individuato, in via Scuderlando, dall’equipaggio in servizio di controllo del territorio. Il comportamento sospetto dell’uomo che, accortosi dell’arrivo della Volante, ha lasciato cadere a terra un involucro bianco, ha quindi indotto gli agenti a fermarlo per sottoporlo ad identificazione. Dopo aver recuperato la confezione di cellophane termosaldata e aver riscontrato la presenza di droga al suo interno, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale. In tal modo gli agenti hanno trovato 1.015 euro in contanti, due telefoni cellulari e una chiave di porta blindata.

Le ricerche effettuate in zona hanno consentito di individuare, poco distante, nella medesima via, il domicilio dell'uomo, all’interno del quale gli agenti sono riusciti a recuperare altri 3 involucri, di peso e forma diversa, contenti polvere di colore bianco, oltre a un bilancino di precisione con tracce evidenti di sostanza stupefacente. Oltre a questo, è stata rinvenuta anche una busta contenente 2.820 euro in contanti, debitamente sequestrata insieme al restante materiale.

L. A., pluripregiudicato per reati specifici e irregolare sul territorio nazionale, è stato dunque arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ed accompagnato presso il Carcere di Montorio in attesa del processo. Nella mattinata odierna, sabato 12 gennaio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.