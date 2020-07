Sfrutta un lenzuolo bianco per commettere furti davanti all'ospedale di Verona: arrestata

La polizia di Stato riferisce di aver arrestato una donna 47enne originaria della Bosnia Erzigovina, ritenendola responsabile di due furti. La cittadina straniera sarebbe infatti stata intercettata poco distante dal piazzale adibito a parcheggio attiguo all’ospedale di Borgo Roma in città. La segnalazione, pervenuta venerdì 3 luglio verso le 16, è giunta da parte di una signora che, poco prima, si sarebbe imbattuta nella scippatrice. Quest’ultima, secondo quanto riferito dalla questura scaligera, si sarebbe avvicinata con destrezza alla malcapitata e, appoggiando il braccio sinistro avvolto in un lenzuolo sul corpo della vittima prescelta, sarebbe poi riuscita ad infilare la mano destra all’interno della sua borsa, celando lo scaltro gesto con il pezzo di stoffa. Accortasi, però, che il portafoglio rubato non conteneva contanti, la 47enne bosniaca lo avrebbe a quel punto gettato a terra e si sarebbe così data alla fuga.

Di lì a poco, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, la donna è stata catturata dagli agenti delle Volanti all’interno di Parco San Giacomo ed è stata sottoposta a perquisizione personale. Tra i vestiti avrebbe nascosto una patente di guida e due tessere sanitarie intestate ad una 86enne residente a Verona. Oltre a questo, i poliziotti spiegano di aver trovato, avvolto nel lenzuolo usato durante i furti, un portafoglio con 85 euro all'interno, anch’esso di proprietà dell’anziana signora. Quest’ultima, contattata dagli agenti, ancora non si era accorta di essere stata derubata, ma dopo aver riscontrato l’ammanco ha spiegato di essersi recata nel pomeriggio proprio in piazzale Scuro e di essere stata avvicinata, mentre scendeva dall’auto, da una donna con le braccia nascoste da un lenzuolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La 47enne bosniaca, secondo ciò che riferisce la questura, avrebbe già dei precedenti per reati contro il patrimonio commessi dall’86 a oggi tra le province del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna. La 47enne è stata dunque arrestata con l’accusa di "furto aggravato" ed è stata condotta, questa mattina, davanti al giudice. Quest'ultimo, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere e rinviato l’udienza.