Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali e si ritrova in carcere

Nella mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio, i carabinieri della stazione di Illasi riferiscono di aver rintracciato ed arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Verona, un cittadino locale classe '66.

La misura, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, sarebbe stata emessa a seguito delle reiterate violazioni, segnalate dagli stessi carabinieri di Illasi, rispetto alle prescrizioni imposte dall’affidamento in prova ai servizi sociali, cui sarebbe stato sottoposto l'uomo.

Quest'ultimo provvedimento, infatti, sarebbe stato in precedenza disposto nei suoi confronti, quale misura alternativa alla pena cui era stato condannato per reati finanziari. Da ieri, tuttavia, per l'arrestato classe '66 si sarebbero così nuovamente spalancate le porte del carcere di Montorio.