Non rispetta il divieto di dimora in provincia di Verona, 40enne in carcere

Due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri veronesi tra il pomeriggio di ieri e la notte tra ieri e oggi, 15 e 16 febbraio.

Nel primo pomeriggio di ieri, i militari di San Martino Buon Albergo hanno rintracciato in città ed portato in carcere un operaio moldavo 29enne che doveva scontare una pena di due mesi e venti giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.

E nel corso della notte appena trascorsa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno rintracciato all'interno di un locale di Verona un cittadino marocchino 40enne, senza fissa dimora, per il quale il tribunale di Verona aveva disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo era stato sottoposto al divieto di dimora in provincia di Verona, ma il divieto è stato più volte violato.