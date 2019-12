Scomparso al mattino dopo essere uscito, anziano viene trovato senza vita

È lanciata intorno alle 23.20 di mercoledì sera l'allerta al Soccorso alpino di Verona, per la scomparsa di un 80enne che intorno alle 8.50 del mattino era uscito in auto dalla propria abitazione di Assenza di Brenzone, per recarsi ad un appuntamento dal proprio medico al quale non è mai arrivato.

A far scattare l'allarme è stata la sorella con cui abitava ed i carabinieri si sono subito adoperati per rintracciare la macchina dell'uomo, registrata dalle telecamere in passaggio su una strada non distante dalla sua casa. I soccorritori, ta i quali erano presenti anche vigili del fuoco e Protezione civile, allora hanno iniziato a perlustrare le stradine nell'area circostante, finché, passate le ore 2, una squadra non è andata a controllare un capanno in un campo di proprietà, al cui interno è stato purtroppo rinvenuto l'uomo senza vita.