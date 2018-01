Tragedia del bus ungherese in A4, presentata nuova denuncia contro ignoti

Le parti sporgenti di una piastra di ferro in disuso che bucano le ruote, l'autobus che diventa incontrollabile e finisce contro un pilone, l'incendio e la tragica morte di sedici persone, diventate poi diciassette perché uno dei feriti è deceduto nei giorni successivi all'incidente. È questa la ricostruzione fatta da un gruppo di esperti ungheresi sull'incidente avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2017 sull'autostrada A4 ad un pullman di studenti ungheresi di ritorno da una gita.

Proprio nei giorni scorsi, ad un anno di distanza, la tragedia è stata ricordata e proprio in questi giorni l'Aifvs (Associazione italiana familiari vittime della strada) ha presentato una denuncia contro ignoti in procura a Verona. L'accusa è disastro colposo. Un'accusa che si basa proprio sulla ricostruzione fatta dagli esperti ungheresi, nella quale si individua una presunta responsabilità da parte del gestore del tratto autostradale, dei progettisti e dei manutentori, come riportato da Ansa. Quella piastra di ferro presente sul luogo dell'incidente avrebbe contribuito al disastro e per questo l'associazione si è rivolta alla procura che per l'incidente ha già indagato l'autista del pullman per il reato di omicidio stradale.