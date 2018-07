Aggredisce e picchia la ex convivente davanti alla figlia di 8 anni: arrestato dai carabinieri

«Vado a Bussolengo e l’ammazzo». Con queste parole dettate da un forte impeto di gelosia, sabato scorso un uomo 48enne è partito dalla provincia di Como per incontrare la sua ex convivente.

Quando è entrato nell’abitazione bussolenghese della donna, una 49enne veronese, l’ha aggredita violentemente nonostante la presenza della figlia di otto anni, letteralmente terrorizzata dinanzi alla furia dell’uomo.Quest'ultimo è persino giunto a strappare una vistosa ciocca di capelli alla vittima, picchiata e trascinata per la chioma, procurandole ferite giudicate in seguito guaribili in dieci giorni di prognosi.

Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri della Stazione di Bussolengo, allertati da un testimone, poiché hanno fermato l’uomo arrestandolo per "lesioni personali aggravate", giusto in tempo prima che perpetrasse ulteriori violenze.

Dopo due giorni nella cella della caserma dei Carabinieri di Peschiera del Garda, nella mattinata di oggi, lunedì 30 luglio, il reo è stato giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Verona: il giudice ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Bussolengo, dove risiede la parte offesa.