Aggredito e accoltellato a Verona, un uomo viene portato in ospedale

Un fatto di sangue si sarebbe consumato nella serata di domenica a Verona.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 60 anni, italiano e residente nella zona, è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice giallo, dopo essere stato aggredito in via Durlindana, intorno alle 22.40: stando al suo racconto, si sarebbe trovato davanti a tre sconosciuti che lo avrebbero accoltellato, senza poi appropriarsi del portafogli.

In suo soccorso il 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza, mentre i carabinieri di Verona hanno avviato le indagini sull'episodio: la vicenda infatti è da verificare per interno, compresa la veridicità del racconto del ferito.