Elton John in Arena, anche il PD si scaglia contro il Popolo della Famiglia

La discussione sulla doppia data in arena di Elton John, prevista per maggio 2019, si arricchisce di nuovo protagonista.

Ad accendere la polemica sono state le dichiarazioni di Filippo Grigolini, coordinatore veronese del Popolo della Famiglia, che ha espresso il proprio parere negativo sull'esibizione del musicista britannico, sposato con un altro uomo e diventato padre, arrivando addirittura a chiedere al sindaco Federico Sboarina di "dire no" al concerto nell'anfiteatro.

Una posizione, quella del PdF, che trovato subito la piccata replica di Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, alla quale ha fatto seguito quella di Elisa La Paglia e Federico Benini, consiglieri comunali del Partito Democratico.

L’Arena ha bisogno di qualità, non ci interessa quali siano gli orientamenti sessuali degli artisti che vi si esibiscono. Non tocca a noi nemmeno stabilire se Elton John sia un bravo padre. Se quello proposto dagli esponenti del Popolo della Famiglia fosse il metro di giudizio per compilare il cartellone areniano produrremmo un grave danno alla città e non solo.

Spesso si trascura che questo tipo di atteggiamento ha causato conseguenze drammatiche nella storia, come insegna la vicenda personale di Alan Turing, una delle menti più brillanti del Novecento, matematico e crittografo padre del moderno computer con un ruolo importante nella risoluzione del secondo conflitto mondiale contro l’esercito nazista, portato al suicidio dopo essere stato costretto dal governo britannico a cure invasive a base di ormoni per “curare” la sua omosessualità.

Compito della politica è permettere agli individui di esprimere le proprie potenzialità nel rispetto dell’altro, non di recintarle in gabbie ideologiche. E’ questo il compito di una forza politica moderna, non a caso i 3.551 elettori del Pdf non riempirebbero l’Arena nemmeno per un terzo.