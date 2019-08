Capelli verdi dopo il bagno in piscina? Ecco le cause e i rimedi fai da te

Dopo un bagno in piscina i vostri capelli sono magicamente verdi?

Tranquille non vi è stato fatto nessun malvagio sortilegio, semplicemente nella piscina dove avete nuotato, il cloro, era in quantità eccessive! Infatti il cloro può alterare il colore dei capelli, i soggetti più a “rischio” sono i capelli biondi o rossi, ma anche i castani potrebbero variare in un rossiccio-aranciato! Un altro responsabile dei capelli verdi è il rame, introdotto in modo volontario o meno in piscina. I capelli sono come una spugna, assorbono tutte le sostanze, per questo è bene adottare qualche precauzione.

Come possiamo evitare sgradevoli sorprese nella colorazione della nostra chioma?

Ecco per voi tre semplici trucchi da adottare prima di tuffarvi in piscina!

Prima di immergervi in piscina, bagnare i capelli con acqua dolce Applicare un balsamo ai capelli umidi (da acqua dolce) su tutta la lunghezza e insistendo sulle punte. Non sciacquare i capelli dal balsamo, ma acconciali in uno chignon.

Ovviamente dopo la piscina ricordati di lavare bene i capelli con uno specifico shampoo doposole e di nutrirli con una bella maschera ricostituente.

Ma se il “danno” ormai è fatto e non avete tempo e voglia di andare dal parrucchiere di fiducia, ecco per voi due semplici ed economici rimedi casalinghi: