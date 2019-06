Labbra sensuali e carnose: ecco i rimedi naturali per un super effetto volume

Le donne da sempre desiderano avere labbra sensuali e carnose! Ma non tutte hanno la fortuna di averle.

Niente paura, ci sono diversi metodi per far avere le labbra carnose, in modo naturale!

Dal make up alla ginnastica facciale, ecco per voi la guida che vi svelerà la beauty routine per avere delle labbra sensuali.

La beauty routine

In primis dobbiamo mantenere sempre le nostre labbra nutrite ed idratate, come curiamo la nostra pelle, così dovremmo fare con la bocca. È consigliato eseguire regolarmente degli scrub leggeri per ammobidirle e utilizzare prodotti a base di emollienti naturali, come il burro di karité e gli oli vegetali. Lo scrub, stimola la circolazione ed elimina la pelle morta, così da permettere ai prodotti emolienti di penetrare in profondità.Evitate i prodotti che contengono paraffina, siliconi e petrolati, essi infatti ammorbidiscono la pelle solo momentaneamente, per poi seccare maggiormente le labbra.

Scrub Naturali:

Scrub a base di zucchero di canna . Massaggia delicatamente con movimenti circolari dello zucchero di canna sulle labbra bagnate, per circa cinque minuti. Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante.

. Massaggia delicatamente con movimenti circolari dello zucchero di canna sulle labbra bagnate, per circa cinque minuti. Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante. Scrub nutriente a base di zucchero e miele. Mescola lo zucchero di canna con un cucchiaino di miele. Massaggia delicatamente per 5 minuti il composto, sulle labbra bagnate. Risciacqua bene la bocca con acqua tiepida e applica un prodotto idratante.

Mescola lo zucchero di canna con un cucchiaino di miele. Massaggia delicatamente per 5 minuti il composto, sulle labbra bagnate. Risciacqua bene la bocca con acqua tiepida e applica un prodotto idratante. Scrub energizzante a base di zucchero, oli e caffè. Crea un composto, mescolando allo zucchero di canna 5 gocce di olio di argan e della polvere di caffè. Massaggia dolcemente sulle labbra e lascia agire un paio di muniti. Dopo averlo sciacquato lo scrub potresti sentire un lieve pizzicorio, dovuto alla stimolazione della circolazione.

Ginnastica facciale

Le labbra presentano un complesso sistema di muscoli e sono fortemente innervate e vascolarizzate, vi sveliamo ora 4 semplici esercizi da fare quando avete tempo.

Duck face: metti le labbra nella posizione del bacio per almeno 10 secondi, per 10 volte; fai un bel sorriso tenendo labbra e denti chiusi, per almeno 15 secondi, poi porta le labbra in avanti a formare una “O”; appoggia la mano sulla bocca e premi leggermente, allo stesso tempo schiocca un bacio rumoroso; pronuncia la O e mantieni la posizione per 10 secondi, poi soffia come per spegnere delle candeline.

Effetto make up

Anche il make up è un buon amico dell'effetto plumping! Se vuoi avere labbra carnose e sensuali il make up è uno trucchi più efficaci. Utilizza colori chiari e brillanti, evitando le tonalità scure, che fanno sembrare le labbra più piccole.

Stesura del make up:

scrub labbra;

crema nutriente;

primer o correttore labbra, stendilo coprendo anche i bordi della bocca;

applica poi un rossetto nude;

con una matita, di tonalità leggermente più scura, disegna il contorno appena sopra le labbra (basta un millimetro);

applica un rossetto effetto gloss solo al centro delle labbra;

