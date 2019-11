Le Corti Venete accolgono la nuova frontiera del caffè

È stato inaugurato sabato 16 novembre al Centro commerciale Le Corti Venete (VR) l’esclusivo corner per la caffetteria e ristorazione veloce Caffè Diemme Italian Attitude. Si tratta della quinta apertura in 2 anni (dopo quelle di Padova, Udine, Bassano del Grappa e Mestre) a portare l’insegna dell’innovativa catena di locali: un format in cui la Diemme di Padova mette a frutto la propria conoscenza e lo studio continuo degli scenari attuali del caffè su scala internazionale, interpretandoli con originalità e da una prospettiva tipicamente italiana di amore per il gusto e per la qualità.

Cosa offre Caffè Diemme Italian Attitude?

Il nuovo corner, situato nella centralissima piazza del Centro Le Corti, rappresenta così il cuore gourmet della struttura: il caffè fa ovviamente da protagonista, sotto forma di miscele e singole provenienze selezionate, preparate sia in espresso, sia in filtro, per una proposta fuori dal comune.

Ma l’esperienza food & beverage al Caffè Diemme Italian Attitude si spinge oltre: dalle salutari centrifughe di frutta e verdura, alla carta dei vini con etichette eccellenti locali, fino agli sfiziosi tostoni, preparati con ingredienti freschi e selezionati. Per colazioni e pause golose, non manca la pasticceria d’autore: le brioche portano infatti la firma del campione del mondo Luigi Biasetto.