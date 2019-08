La proposta del fan club: «Una via di Verona intitolata a Elvis Presley»

Il mese prossimo si riunirà la commissione toponomastica del Comune di Verona, presieduta dall'assessore Daniele Polato. Ne faranno parte Gian Paolo Marchi, Andrea Brugnoli, Emanuele Bugli, Lucia Cametti, Giuseppe Galloro ed Alessandra Bontempo e tra i suoi compiti dovrà vagliare le varie proposte di intitolazione di vie e piazze della città. Alcune di queste proposte sono già state rese note, come quella del consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini di dedicare una via a Giorgio Gaber. Ed è stata ben più discussa la proposta del presidente del consiglio comunale Ciro Maschio, di Fratelli d'Italia, di intitolare una strada a Giorgio Almirante. Non hanno avuto, invece, grande risonanza mediatica, i nomi avanzati dal consigliere comunale di Verona Pulita Mauro Bonato, il quale ha chiesto che una via o una piazza di Verona ricordassero padre Emilio Recchia, Maria Pia Gullini e monsignor Pio Vidi.

Ma quella che probabilmente è la proposta più curiosa, l'ha messa in risalto Maria Vittoria Adami su L'Arena, ed è la richiesta avanzata dal fan club Grazie Elvis, di dedicare una via di Verona al "re del rock and roll" Elvis Presley. Il fan club ha sede a Verona, è presieduto da una veronese, Barbara Micheletti, e la sua mission principale è quella di tenere sempre viva la memoria di Elvis. «Ora non ci resta che attendere il verdetto finale», hanno fatto sapere dal fan club, che spera di poter aggiungere Verona alla lista di città che hanno una via Elvis Presley. Sull'articolo del quotidiano sono citati due centri italiani che già hanno una strada intitolata al celebre cantante, uno è Parma e l'altro è Triggiano, in provincia di Bari.