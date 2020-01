Superata l'Epifania, a Verona torna il blocco per i veicoli più inquinanti

Dopo le deroghe scattate lunedì 16 dicembre, per agevolare la partecipazioni alle celebrazioni e permettere gli spostamenti dei cittadini durante le festività, a Verona dal 7 gennaio 2020 torna il blocco per i veicoli più inquinanti.

Dal giorno seguente all'Epifania fino al 31 marzo 2020, rientra in vigore il diveto di circolazione per i mezzi: benzina Euro 0-1, diesel Euro 0-1-2-3, ciclomotori Euro 0.

Il blocco è valido dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 su tutto il territorio del capoluogo scaligero, escluse le giornate festive infrasettimanali. Nel provvedimento sono inserite sanzioni per i trasgressori e anche alcune deroghe.