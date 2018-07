Vandalismo a Borgo Venezia, la segnalazione: "Molti palazzi imbrattati"

Ha scritto al sindaco di Verona Federico Sboarina e alla presidente della sesta circoscrizione Rita Andriani, ma anche agli organi di stampa per segnalare degli atti di vandalismo avvenuti a Borgo Venezia. Si chiama Federico Girotti e alle sue parole ha aggiunto anche delle foto per documentare la situazione da lui denunciata.

La scorsa notte sono rientrato con la famiglia dal pellegrinaggio del Cammino di Santiago di Compostela - racconta Girotti - Purtroppo al rientro abbiamo constatato che le pareti della facciata e del portone di casa nostra che danno su Via Fiumicello sono state imbrattate a bomboletta spray da vandali con scarabocchi e una bestemmia. Siamo rimasti molto turbati da questo atto, anche perché si è svolto in corrispondenza della telecamera di video-sorveglianza che era stata installata dal Comune ma che evidentemente non scoraggia chi delinque. La situazione a Borgo Venezia sta degradando in modo desolante per quanto riguarda azioni come questa: gli scarabocchi stanno aumentando e sembra che ci sia anche una contesa tra bande per dominare il territorio, a giudicare il fatto che molte scritte vengono scarabocchiate o sovrascritte da altri vandali. Molti palazzi su via Rosa Morando, via Spolverini, e altre vie di transito e ben illuminate, sono imbrattate. È scoraggiante vedere tanta sfacciataggine e arroganza da parte di mascalzoni che scorrazzano indisturbati per il rione. Se volete rendervi conto direttamente della situazione, quando vi capita vi invito di passare dalle nostre parti. Mia moglie ed io ci siamo informati su quanto costerà riverniciare il muro e il portone e la cifra non è trascurabile; oltretutto non riteniamo che sia giusto spendere tanti soldi quando l'amministrazione non è mai intervenuta per contrastare azioni come queste. Temiamo inoltre che dopo aver sistemato il danno, questi o altri delinquenti rovinino di nuovo tutto, completamente indisturbati.