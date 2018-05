Un sogno spezzato sul più bello per Beatrice Pezzini: seconda a "The Voice of Italy"

Non ce l'ha fatta davvero per un soffio, la bravissima cantante di Valeggio sul Mincio Beatrice Pezzini a conquistare il titolo di "Voce d'Italia". Nel corso della finalissima del noto programma televisivo "The Voice of Italy", andata in onda su Rai2 giovedì sera, la giovane interprete ha cantato dapprima "I wanna dance with somebody" di Whitney Houston, proseguendo nel live show con il brano "Million Reasons" di Lady Gaga, poi ancora in duetto con il suo coach J-Ax intonando "Piccole cose" dello stesso Ax e Fedez e, infine, la canzone firmata Irene Grandi "La tua ragazza sempre".

Per Beatrice resta comunque la grande soddisfazione di aver compiuto un sontuoso percorso, oltre al fatto di aver potuto cantare il proprio inedito "Arriverà l’estate", prodotto da Nicolò Fragile e Viviana Colombo, scritto da Viviana Colombo e Niccolò Bolchi.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Maryam Tancredi, 19enne napoletana concorrente del team guidato da Al Bano. Per lei al termine di una sfida lunga oltre due mesi è dunque arrivato il premio: un contratto discografico con la Universal Music Italia. A decretare il risultato finale è stato il televoto con il 64,81 % delle preferenze assegnate all'interprete partenopea e i restanti voti alla veronese Beatrice Pezzini seconda classifica.