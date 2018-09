Grande successo in Oman per la chiusura della stagione estiva di Fondazione Arena

Non si sono ancora spenti gli echi del grande successo ottenuto da Fondazione Arena in Oman, dove Placido Domingo si è esibito nei giorni scorsi a Muscat, con l’Orchestra dell’Arena di Verona per il Gala Zarzuela.

Il Gala del 6 e 8 settembre ed il balletto Fuego del 7 si sono infatti conclusi con standing ovations e grandi applausi anche da parte del Principe del Sultanato dell’Oman, Sayyid Kamil Al Said, e di Nasr bin Hamoud bin Ahmed Al Kindi, Segretario Generale della Royal Court of Affairs e Vice Presidente del Consiglio della Royal Opera House Muscat. Con loro anche il Direttore Generale della Royal Opera House Umberto Fanni, già anni fa direttore artistico di Fondazione Arena, soddisfatto del successo dell’opera che inaugurava la stagione lirica locale e segnava il quinto anno consecutivo di collaborazione tra i due enti lirici.

«È davvero un vanto e un orgoglio per tutta la città sapere che la Fondazione Arena, con il suo festival lirico, registra successi di presenze e consensi, non solo a Verona ma anche all’estero, e in particolare in Oman dove è attiva da anni una proficua collaborazione. - spiega il Sindaco Federico Sboarina, presidente della Fondazione Arena - L’obiettivo è quello di un rilancio complessivo del nostro ente lirico, anche a livello internazionale, affinché l’eccellenza culturale veronese trovi spazio nei teatri più importanti del mondo».

Plácido Domingo – che, lo ricordiamo sarà protagonista per un’intera settimana nel prossimo Arena Opera Festival 2019 – ha trionfato in Oman con il Gala Zarzuela, spettacolo rappresentato davanti ad un'Arena gremita ed entusiasta nel 2017 ed il cui successo ha spinto la Royal Opera House a riproporre lo stesso impianto spettacolare a Muscat . Con Domingo le voci di Arturo Chacón Cruz e Ana Maria Martinez, la regia del veronese Stefano Trespidi e la direzione del giovane maestro valenciano Jordi Bernàcer, già applaudito in Aida e Nabucco nell’anfiteatro veronese.

Il 7 settembre i complessi artistici e tecnici areniani hanno anche contribuito al successo di Fuego, fusione di balletto classico e flamenco creata dal più grande danzatore e coreografo spagnolo, Antonio Gades, e dal celebre regista Carlos Saura ispirandosi a El Amor brujo di Manuel De Falla.

La tournée è stata la quinta collaborazione tra Fondazione Arena ed il grande teatro omanita, che è stato inaugurato nell’ottobre 2011 da Turandot con regia e scene di Franco Zeffirelli e con le maestranze veronesi al gran completo, dirette per l’occasione proprio da Plácido Domingo. La sera dell’8 settembre è stata anche l’ultima esibizione dell’orchestra areniana dopo il Festival 2018 e prima della pausa autunnale.