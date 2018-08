Dopo la Nogara-Mare, anche la Legnago-Monselice non sarà realizzata

Era il mese di marzo di quest'anno quando la Regione Veneto prendeva atto del rifiuto dell'aggiudicatario di portare avanti la realizzazione della Nogara-Mare, l'infrastruttura che avrebbe collegato in maniera più rapida la provincia di Verona all'Adriatico. Sono passati circa cinque mesi e la storia si ripete per un'altra strada che doveva servire per migliorare la viabilità tra l'est e l'ovest della Regione Veneto.

La Giunta Regionale prende atto che l'aggiudicatario dell'affidamento della concessione [...] non è disposto a concludere il contratto di concessione né alle condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato, né a quelle successivamente ritenute ammissibili dalla Regione Veneto.

Questo si legge nella delibera della giunta regionale datata 7 agosto e pubblicata successivamente nel bollettino ufficiale della Regione Veneto. L'infrastruttura a pedaggio che non sarà realizzata era stata ribattezzata Legnago-Monselice, una variante alla Strada Regionale 10 che avrebbe dovuto collegare due strade statali, la Transpolesana e l'Adriatica. Una parte di questa variante alla SR 10 era già stata realizzata nel padovano, tra Monselice e Carceri. La nuova tratta, per cui la Regione aveva fatto un bando nel 2012, sarebbe dovuta continuare verso est da Carceri e arrivare fino a San Vito di Legnago. Un raggruppamento temporaneo di imprese vinse il bando per la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera. Ma gli anni passano, la Regione fatica a trovare i fondi pubblici recessari all'opera (ma alla fine li trova), le previsioni del traffico si scoprono troppo ottimistiche e si rivedono al ribasso gli introiti derivanti dal pagamento del pedaggio e i costi di costruzione aumentano. Morale della favola, la Legnago-Monselice è diventa insostenibile e così i veronesi, e in particolare la bassa veronese, ha perso un'altra infrastruttura.