Anche un veronese nella missione umanitaria di Sol.Id in Kosovo

Ricordare un passato troppo spesso dimenticato e tanta solidarietà. È quello che è accaduto a metà marzo quando Israel Vinco, assieme ad altri giovani provenienti da tutta Italia ha deciso di lasciare la bella Verona per recarsi in Kosovo, in aiuto della popolazione serba che purtroppo vive ancora in enclavi, spesso a ridosso delle numerosissime chiese ortodosse presenti nella zona.

Il gruppo di volontari si sono impegnati nella missione umanitaria di Sol.Id onlus.

Nell’avvento del triste anniversario dei bombardamenti in Serbia e dei pogrom contro la popolazione del Kosovo, Sol.Id lancerà una nuova campagna per il supporto diretto alle famiglie residenti nelle aree più svantaggiate della zona e sosterrà il loro percorso d’emancipazione e tutela dell’identità.

«Siamo andati per portare un piccolo ma importante aiuto alla popolazione civile serba, ormai da troppe persone dimenticata, portando materiale scolastico, pannoloni per adulti e incontrare le nuove realtà che meritano l’aiuto dell’associazione. Sembra impossibile che nel 2019 in Europa, così vicino a noi, ci siano ancora queste situazioni e nessuno ne parla - spiega Israel Vinco -, forse è questa la vera nostra missione: far conoscere a tutto il mondo ma soprattutto agli italiani che a due passi da casa nostra la situazione è ben diversa da come ci si aspetterebbe».

Quest’anno, oltre che ai ragazzi di Sol.Id si sono aggregati anche l'associazione Unione dei Serbi in Italia e l'associazione Odv Koreni.