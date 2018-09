Smog. "Da ottobre a Verona via al blocco giornaliero dei diesel Euro 3"

Il tavolo tecnico zonale antismog, convocato oggi (lunedì, ndr) dalla Provincia, ha confermato ciò che la Regione ci aveva già annunciato la settimana scorsa. Dal primo ottobre, le misure invernali antismog devono per forza prevedere anche il blocco giornaliero dei diesel Euro 3 e, nei giorni di allerta arancione e rossa, anche Euro 4. Complessivamente, solo a Verona, gli Euro 3 diesel sono circa 10 mila e 500 mezzi. Si tratta di interventi importanti che non abbiamo applicato l’anno scorso perché le tempistiche erano tropo strette, ma quest’anno non potremo agire in deroga. Di certo, è un provvedimento che potrebbe creare disagi soprattutto ai veicoli commerciali e a chi lavora.