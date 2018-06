Morti sul lavoro a Verona, i sindacati: "Non pieghiamoci a questa normalità"

È stato una giornata triste quella di ieri, 21 giugno, per il mondo del lavoro. Nel giro di qualche ora si sono registrati due incidenti mortali in provincia di Verona. Il primo a Poiano dove ha perso la vita Pasquale Misitano. Lavorava in un cantiere stradale di via Valpantena, quando è rimasto schiacciato da una pesante lastra di cemento. Il secondo a Minerbe, dove un 37enne del rodigino è stato travolto da un mezzo in movimento.

Due episodi che hanno scosso le sezioni locali dei sindacati che chiedono più sicurezza.