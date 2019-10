Per la settimana della salute mentale, una partita di calcio con gli ex dell'Hellas Verona

Martedì 15 ottobre, nell’ambito delle iniziative per la "Settimana della salute mentale", presso il Campo Comunale di via Sorgà a Verona si terrà un incontro di calcio tra una rappresentanza dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e la "A.s.d. ex Calciatori Hellas Verona".

L’evento, in programma alle ore 19.30, vedrà sfidasi in campo operatori e utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 9 con glorie della storia dei Gialloblù quali Pierino Fanna, Sergio Guidotti, Luciano Venturini, che tutti gli appassionati di calcio veronesi hanno visto vestire i colori del Hellas nelle massime serie del campionato. Il calcio rappresenta un veicolo importante per attuare progetti di inclusione sociale a favore di persone che soffrono di un disagio psichico e mirano a combattere lo stigma ridefinendo il concetto stesso di pregiudizio.

A tutto ciò si aggiunge un’inevitabile componente emozionale, presente in ognuno di noi fin dall'infanzia, che vede nella partecipazione al raggiungimento di un obiettivo comune un elemento di reale solidarietà e integrazione. In tal senso, la sfida di domani vedrà affrontarsi sullo stesso piano per 90 minuti persone diverse, ma accomunate dalla passione per "il gioco più bello del mondo".