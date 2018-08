Divertimento per i bambini e un aiuto ai genitori da "Settembre in gioco"

Cinque giorni all'insegna del divertimento per i bambini dai 6 agli 11 anni, con "Settembre in gioco". La 4a Circoscrizione, in collaborazione con Agsm e l'associazione Le Fate Onlus, organizza, da lunedì 3 a venerdì 7 settembre, giochi e laboratori al Centro Culturale "6 Maggio 1848" di via Mantovana, per intrattenere i bambini nell'ultima settimana di vacanza prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

L'iniziativa ha come tema centrale "Il magico mondo di Oz". Attraverso i laboratori e le attività proposte, che si svolgeranno dalle 8 alle 13, i bambini potranno scoprire le loro qualità nascoste e il valore delle emozioni, imparando ad affrontare le piccole e grandi sfide che aiutano a crescere, proprio come accade ai protagonisti della celebre storia.

L'iniziativa è stata presentata dal presidente della 4a Circoscrizione Carlo Badalini assieme al vice presidente Stefano Graziani, al consigliere d'amministrazione di Agsm Francesca Vanzo e alla presidente dell'associazione Le Fate Onlus Cristina Cominacini.

"Settembre in gioco – ha sottolineato il presidente Badalini – è un aiuto concreto alle famiglie, perchè si svolge in un periodo in cui sia i Grest parrocchiali che i Cer comunali sono ormai conclusi ed è quindi difficile trovare un intrattenimento di qualità per i più piccoli. Inoltre, non è solo un momento ricreativo ma, grazie alla tematica educativa proposta, stimola la creatività e permette ai bambini di riflettere sul valore delle emozioni".

Per partecipare a "Settembre in gioco" è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito internet della 4a Circoscrizione o recarsi direttamente all'ufficio di via Tevere, 38. Il numero massimo di partecipanti è di 45 bambini, mentre il costo totale per l'intera settimana è di 35 euro.