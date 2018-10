Alzabandiera in piazza Bra, parteciperanno anche gli alunni veronesi

Venerdì prossimo, 12 ottobre, partirà un nuovo progetto condiviso dall'amministrazione comunale di Verona, il Comfoter di Supporto e l'Ufficio Scolastico. Per promuovere nei bambini e nei ragazzi il senso di appartenenza alla patria attraverso il tricolore, gli alunni delle scuole veronesi di ogni genere e grado, assisteranno in piazza Bra alla cerimonia dell'alzabandiera, dopo una breve lezione di educazione civica a palazzo Barbieri.

Ad accogliere gli studenti in municipio saranno il sindaco Federico Sboarina ed un rappresentante dell'esercito italiano che, dopo un breve momento formativo, accompagneranno gli studenti in piazza Bra. E gli alunni faranno da pennonisti durante una simulazione della cerimonia dell'alzabandiera.

Alla prima giornata, venerdi, parteciperanno circa un'ottantina di studenti delle classi 3aA della scuola media Duca D'Aosta, 3aB della media Catullo e le classi 5a A e B delle elementari Ippolito Nievo.

Un'idea del Comfoter di Supporto che ho subito condiviso, in quanto sono fermamente convinto che i valori in cui crediamo e che ci rappresentano come popolo vadano diffusi e insegnati, a cominciare dai bambini - ha detto il sindaco - L'inno nazionale e il tricolore sono simboli che si danno spesso per scontati. Ben vengano iniziative in collaborazione con la scuola e i rappresentanti militari, per rinsaldare l'appartenenza ad una comunità che è tale per cultura, valori e condivisioni di principi.