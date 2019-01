Aeroporto Catullo, confermato per il 28 gennaio lo sciopero di Alpina

Dopo essere stato spostato, è stato confermato per il 28 gennaio lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Alpina Service, la società che si occupa dei servizi a terra dell'aeroporto veronese Catullo, come il carico e scarico dei bagagli, la pulizia o il traino degli aerei, la movimentazione dei bus e il posizionamento dei mezzi. «Le scatole cinesi del proprietario non fermeranno i lavoratori - scrive Shirley Zonni del sindacato Cub Trasporti - L'unica possibilità è il riconoscimento di Assohandler e la compensazione degli arretrati retributivi».

Nel frattempo anche i dipendenti di Ags Handling che operano nello scalo veronese sono in agitazione e i sindacati tenteranno una conciliazione in Prefettura a Verona per evitare un altro sciopero.

Shirley Zonni ha spiegato cosa intende per «scatole cinesi del proprietario». Alpina sarebbe infatti una cooperativa guidata da Filippo Cutrona «che svolge servizi in sub appalto di Ags Handling, società presieduta dallo stesso Cutrona - scrive Zonni - Con questo sistema si ottiene una drastica riduzione dei salari degli operai, perché Alpina, essendo una coop, può deliberare alcune riduzioni di salario, come il mancato pagamento della malattia, e pur essendo impegnata nel trasporto aereo passeggeri usa il contratto logistica e trasporto merci».