Saldi invernali: per Confcommercio spenderemo 141 euro a persona

A Verona, come nella maggior parte della città italiane (anticipano solo Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia) sta per scoccare l'ora dei saldi, la quale arriverà sabato 5 gennaio. Per l'occasione, Adinconsum ha già divulgato il suo decalogo per andare in aiuto ai consumatori che, secondo la Confcommercio nazionale, spenderanno circa 141 euro a persona per abbigliamento, calzature ed accessori. Gli sconti interesseranno più 15 milioni di famiglie su oltre 26 e muovono in totale oltre 5 miliardi di euro, con una spesa media familiare di 325 euro.

Il trend, per Confcommercio, sarà in linea con lo scorso anno: un’opportunità, in ogni caso, di risvegliare consumi che non decollano.