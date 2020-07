Richiesta al Comune di Verona: nei locali di notte si beva solo ai tavoli

Ieri, 9 luglio, si è riunito in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Verona. I rappresentanti delle forze dell'ordine e del Comune si sono confrontati con il prefetto Donato Cafagna, in particolar modo su ciò che è stato fatto e ciò che si potrebbe ancora fare per fermare la diffusione del coronavirus.

Nel Veronese, non sono mancati i controlli per evitare la creazione di assembramenti e per verificare il rispetto delle norme di prevenzione, primo fra tutti l'utilizzo della mascherina. Non sono mancati, però, neanche episodi in cui è sembrata evidente la violazione delle precauzioni che tutti dovrebbero seguire per evitare il contagio, come ad esempio gli assembramenti in Piazza Erbe, a Verona, di pochi giorni fa. Per questo il Comitato ha fatto una richiesta diretta al sindaco di Verona Federico Sboarina. Come riportato da TgVerona, la richiesta riguarda una limitazione per i bar e i locali, a cui si potrebbe imporre di servire da bere ai soli clienti seduti ai tavoli, dalle 23 alle 2 della notte successiva.

Oltre che di Covid-19, il Comitato si è occupato anche di micro-criminalità, confermando gli sforzi che le forze dell'ordine stanno mettendo in campo per contrastare degrado e spaccio di stupefacenti. Le zone di Piazza Pradaval e di Piazza Cittadella saranno quelle su cui si concentreranno maggiormente i controlli, ma la periferia non sarà trascurata.