Olimpiadi invernali 2026. Luigi Di Maio: "Dallo Stato neanche un euro"

Il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto questa mattina, 20 settembre, su Radio24. Tra i tanti argomenti affrontati nell'intervista, a Di Maio è stato chiesto un parere anche sulle candidature italiane per le olimpiadi invernali del 2026. E il suo parere è stato molto chiaro. "Il Veneto e la Lombardia hanno manifestato la volontà di andare avanti, devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta né soldi né garanzie di servizi". Parole che indicano implicitamente il definitivo tramonto della candidatura di Torino, certificato poi dal sindaco 5 Stelle del capoluogo piemontese Chiara Appendino che su Facebook aveva scritto: "Torino non c'è perché la proposta manca di chiarezza e trasparenza". E la chiarezza richiesta dalla Appendino riguardava soprattutto la copertura finanziaria dell'evento olimpico.

Preso atto del passo indietro di Torino, il presidente del Coni Giovanni Malagò spera in un ripensamento della Appendino, ma intanto pensa ad un dossier per una candidatura di Milano e Cortina. "Le regioni Lombardia e Veneto sono più che convinte ad andare avanti", ha dichiarato Malagò a Radio Capital. Una convinzione manifestata anche dal consigliere regionale veronese di Verona Domani Stefano Casali.

L'asse Veneto-Lombardo saprà gestire la partita autonomamente, non perdendo così questa storica occasione per il tessuto economico e turistico dei nostri territori - ha detto Casali - Avanti tutta su Cortina quindi a prescindere dai colori politici, da rivalità di campanile e dall'assenza di copertura economica da parte del Governo. Cortina nel 2021 ospiterà i mondiali di sci, con la possibilità di patrimonializzare e mettere in economia circa 242 milioni di investimenti per le Olimpiadi de 2026.