Autostrade, bloccati gli aumenti dei pedaggi. Tariffe invariate anche in A22

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, comunicando così il blocco degli aumenti sulla maggior parte delle autostrade. Per gli automobilisti veneti la notizia è ottima perché scongiura l'adeguamento delle tariffe richiesto da Autovie per l'A4.

E anche l'Autostrada del Brennero ha comunicato che sulla A22 non ci saranno aumenti.

Dal primo gennaio 2019 non entreranno in vigore aumenti rispetto alle tariffe autostradali in essere, applicate secondo le norme previste a livello nazionale - fanno sapere da AutoBrennero - Come nel 2015, 2016 e 2017, anche il 2019 vedrà la conferma delle tariffe attualmente in vigore.