Coronavirus, 52 contagiati nel Veronese: 19 ricoverati, 2 in terapia intensiva

La Regione Veneto ha emesso il primo bollettino di oggi, 7 marzo, sui casi positivi di coronavirus registrati finora. I dati sono aggiornati alle 9 di questa mattina e, rispetto a quelli di ieri sera, mostrano purtroppo ancora un aumento.

In provincia di Verona si è passati da 50 a 52 infettati dal coronavirus e sono aumentati di due unità anche i ricoverati in ospedale, da 17 a 19. Stabile il numero di coloro che si trovano negli ospedali di Negrar (4) e di Legnago (3, di cui 2 in terapia intensiva). I due ricoverati in più si registrano all'ospedale di Borgo Roma, dove sono in 12 ad aver contratto il virus.

In Veneto i contagiati sono diventati 543 e fra di loro ci sono 164 pazieni in ospedale. E nelle terapie intensive della regione ci sono 41 pazienti a causa del coronavirus.

Il numero di coloro curati in ospedale e poi dimessi è 25, mentre i positivi al coronavirus deceduti sono 13, in tutta la regione.