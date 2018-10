Sorrentino non para il "tiro mancino" de Le Iene e cade nel loro scherzo

Ieri, 30 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show, fortunato programma televisivo in onda in prima serata su Italia 1. Diversi i servizi andati in onda, tra cui uno che ha visto protagonista il portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino. Si è trattato di un perfido scherzo della "iena" Sebastian Gazzarrini ed è visibile qui.

Lo scherzo prende spunto dal contrasto di gioco avvenuto tra Sorrentino e Cristiano Ronaldo durante la prima giornata di campionato, scontro in cui il portiere gialloblu riportò una frattura alle ossa nasali, un trauma alla spalla e un colpo di frusta. Sorrentino si è poi ripreso da quell'infortunio, tanto che ha dovuto saltare soltanto una sola giornata di campionato e poi è tornato a difendere la porta clivense.

Con la complicità del medico del Chievo Verona Giuliano Corradini, un attore assoldato da Le Iene si è finto medico e ha sottoposto Sorrentino a dei test, ovviamente fasulli. Da questi test è risultato che la botta ricevuta da Sorrentino nello scontro con Ronaldo ha procurato al portiere dei danni permanenti al cervello. Sorrentino non avrebbe più dovuto giocare a calcio, per lui carriera finita.

Lo scherzo è poi continuato in un'ambulanza in cui Sorrentino è stato caricato per andare a fare una risonanza magnetica. Nell'ambulanza, il portiere del Chievo si è innervosito quando ha sentito che avrebbero potuto somministrargli del Bentelan, un farmaco dopante. Ovviamente Sorrentino si è opposto, tanto da voler scendere da solo dall'ambulanza. A quel punto lo scherzo è stato rivelato. E così, tra un sorriso e un insulto alla "iena" Gazzarini, Sorrentino ha potuto sciogliere la tensione dopo questo tiro mancino.