Nuove telecamere installate alla Bassona, Polato: "Strumento utile per la municipale"

Due nuove telecamere per la videosorveglianza saranno installate alla Bassona. Lo ha deciso la Giunta comunale, in risposta anche alla richiesta del consiglio della 3ª Circoscrizione. Gli occhi elettronici saranno attivati sulla rotatoria tra via della Meccanica e via della Chimica e all’imbocco della tangenziale, all’altezza di via della Scienza.

«Le due telecamere – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato – saranno uno strumento utile per la Polizia Municipale, che potrà verificare la viabilità ed eventuali infrazioni al codice della strada, oltre che un valido supporto in termini di sicurezza. Con queste ultime due, diventano 290 le telecamere di sicurezza attive nel territorio comunale».