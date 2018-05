Una donna al comando della Guardia Costiera del Garda. È Ilaria Zamarian

La Guardia Costiera del lago di Garda ha un nuovo ufficiale al comando. Si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di corvetta Sandy Ballis ed il tenente di vascello Ilaria Zamarian. Alla cerimonia hanno partecipato autorità militari, istituzioni e varie autorità civili, tra cui il segretario generale della comunità del Garda Pierlucio Ceresa, il sindaco di Salò Gianpiero Cipani, il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Peretti e il direttore dell'autorità di bacino laghi Garda e Idro Fausta Tonni. Il tutto si è svolto davanti al capitano di vascello Giovanni Stella, in rappresentanza della direzione marittima di Venezia, che ha espresso il proprio ringraziamento per l'opera svolta dal comandante Ballis per i suoi quasi due anni di permanenza.

Ilaria Zamarian, pilota di elicotteri proveniente dal comando base aeromobili di Sarzana, porta con se l'esperienza operativa maturata nella componente aerea. Friulana d'origine, la Zamarian ha davanti un incarico ricco di stimoli alla direzione di un nucleo recentemente sviluppato e consolidato strutturalmente con un organico di 33 militari in servizio che garantiscono la sicurezza dei cittadini e dei turisti sul Garda.

Ad Ilaria Zamarian è stato dato un caloroso saluto di benvenuto e l'assicurazione di trovare sempre ospitalità e disponibilità da parte della comunità del Garda e di tutte le amministrazioni comunali bagnate dal lago.