Un guasto tecnico al nodo di Verona crea alcuni ritardi al traffico ferroviario

Alcuni disagi per i viaggiatori sono stati registrati nella mattinata di martedì 31 dicembre.

Solo intorno alle 7.25 infatti è tornata regolare la circolazione ferroviaria nel nodo di Verona, rallentato dalle 7.05 per un guasto tecnico, come riporta FS News. I treni in viaggio dunque hanno accumulato ritardi che hanno raggiunto i 30 minuti.

