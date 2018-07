Parco Natura Viva di Bussolengo, nato un cucciolo di gru della Manciuria

Allenarsi ad afferrare col becco insetti e invertebrati acquatici non è cosa facile quando si hanno solo due settimane di vita, ma il piccolo di gru della Manciuria venuto al mondo al Parco Natura Viva di Bussolengo può contare su mamma e papà. La coppia di gru accudisce il primo figlio come se avesse alle spalle una lunga esperienza di cure parentali e questo è senz’altro un buon segno di speranza. Il loro è l’unico uovo ad essersi schiuso in Italia e del piccolo non si conoscerà il sesso fin quando non si potrà procedere al sessaggio tramite analisi del dna.

Mamma e papà gru non lo perdono mai di vista e nonostante lui si muova spesso tra il laghetto e l'erba, è sempre tra le loro zampe - ha spiegato Camillo Sandri, curatore zoologico del Parco Natura Viva - Con un insetto assicurato all'estremità del lungo becco, a turno gli porgono il pasto. Ma non è raro osservare che comincino a mostrargli anche dove beccare, per procacciarsi da solo un lombrico o un grillo che passava di là. Il fatto che entrambi gli adulti siano stati essi stessi allevati dai propri genitori senza intervento dell'uomo, sta garantendo al piccolino insegnamenti meticolosi e tipici della specie.

D'ora in poi il nuovo nato crescerà anche di due centimetri al giorno, per arrivare ai 3 mesi di vita a raggiungere il metro e mezzo degli adulti. Poi, intorno all'anno di vita, abbandonerà le piume rossicce per essere trasferito, formare una nuova famiglia e offrire una nuova vitalità alla propria specie in pericolo di estinzione.

In Russia meridionale, Cina e Giappone, questa specie migratrice (la seconda gru più rara al mondo dopo la gru americana) trascorre primavera ed estate nelle zone umide, mentre d'inverno approda in paludi salate e d'acqua dolce.