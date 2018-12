Circa 260 fantastici banchetti in arrivo a Verona per la tradizionale fiera di Santa Lucia

Da lunedì 10 e a giovedì 13 dicembre torna, in piazza Bra, la tradizionale fiera di Santa Lucia. Presenti tra la piazza e via Roma circa 260 banchi, con venditori provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 19 di domenica 9 alla mezzanotte di mercoledì 13 dicembre, divieto di transito in piazza Bra, corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via Dei Mutilati e piazza Bra, e via Degli Alpini.

L'accesso sarà consentito solo ai veicoli degli ambulanti impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci. Ulteriori informazioni su viabilità ed eventi natalizi sono disponibili sul sito del Comune di Verona.