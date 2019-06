Giro d'Italia a Verona: Federica Pellegrini sfoggia un nuovo taglio di capelli in "rosa"

Da sempre Federica Pellegrini ha avuto un look anti-convenzionale per quanto riguarda l'hair style. La nuotatrice non ha mai amato i canonici capelli lunghi e lisci, amatissimi dal modo femminile, ed oggi stupisce ancora una volta: eccola, nelle ultime foto pubblicate su Instagram, mentre sfoggia la sua nuova tinta rosa.

La celebre campionessa italiana del nuoto potrebbe aver scelto di rendere così omaggio al passaggio finale della carovana del Giro d'Italia a Verona, in programma quest'oggi. Quella Verona dove la Pellegrini ha continuato ad allenarsi in tutti questi anni, fino a ricevere persino l'omaggio delle "chiavi della città" consegnatele dal sindaco.

Negli ultimi scatti pubblicati sui social, Federica Pellegrini ha quindi sfoggiato la sua nuova accattivante acconciatura: un caschetto biondo, liscissimo, fino all'attaccatura del collo, con le punte rosa. Un "colpo di testa" "Pink 'n' roll", come lo ha soprannominato la stessa campionessa, risultato davvero molto apprezzato da tutti i suoi follower che la stanno ricoprendo di apprezzamenti e complimenti.